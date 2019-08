Rupert Friends nel cast di Waldo, nuovo thriller con Mel Gibson e Charlie Hunnam

Deadline conferma che l'attore Rupert Friends è entrato nel cast di Waldo, nuovo thriller poliziesco con protagonisti Mel Gibson e Charlie Hunnam che arriverà nel 2020.

Non sono stati rivelati dettagli circa il suo ruolo.

Waldo è basato sul romanzo Last Looks di Howard Gould e vede come protagonista principale l'eroe in disgrazia Charlie Waldo (Hunnam), detective del LAPD che ha abbandonato il lavoro per vivere una vita frugale e senza agi nei boschi. La sua pacifica esistenza viene però interrotta quando torna a lavorare come investigatore privato per indagare sull'omicidio dell'eccentrica moglie di una famosa star televisiva.

Le riprese del film sono attualmente in corso, dirette dal regista britannico Tim Kirby, noto per aver diretto alcuni episodi di Veep e il pilot di Fleabag. Nel cast Eiza Gonzalez (Baby Driver), Clancy Brown (The Shawshank Redemption) e Dominic Monaghan (Star Wars: The Rise of Skywalker, Lost, Il Signore degli Anelli), mentre tra le ultime new entry citiamo anche Morena Beccarin.

Per altri approfondinenti guardate la prima foto dal set di Waldo con Charlie Hunnam.

Prossimamente Mel Gibson affiancherà anche Frank Grillo e Annabelle Wallis nel thriller Boss Level e reciterà con Colin Farrell nel revenge movie War Pigs, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Sul fronte registico, l'impegnatissimo cineasta scriverà e dirigerà il remake de Il Mucchio Selvaggio, realizzerà il sequel de La Passione di Cristo e firmerà un altro film sulla Seconda Guerra Mondiale intitolato Destroyer.