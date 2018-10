Rupert Friend entra a far parte del cast artistico del prossimo film di William Brent Bell

La star della serie televisiva Homeland, conosciuto anche al grande pubblico per aver rivestito gli abiti dell’Agente 47 in Hitman, ha concluso l’accordo per l’ingaggio della nuova pellicola diretta da William Brent Bell. Maggiori dettagli dopo il salto della notizia.

Sceneggiato da Nick Amadeus e Joshua Braun, Separation del regista William Brent Bell è ufficialmente in fase di pre-produzione. Liberamente ispirato al celeberrimo Kramer contro Kramer con Dustin Hoffman e Meryl Streep e ad altre opere come Il Sesto Senso, la storia di questo progetto cinematografico esplorerà le orribili conseguenze del divorzio. Maggiori dettagli sugli altri nomi del cast e sulla trama del film verranno svelati nelle prossime settimane.



In calce le parole di entusiasmo spese da Bell (La metamorfosi del male):

“Non appena ho letto lo script di Nick e Josh sapevo di aver trovato il mio successivo impegno. Riesce a miscelare un drammatico sentimentale identificabile con qualcosa che ti tiene col fiato sospeso dalla paura e Rupert è l’attore ideale per portare in vita entrambi gli aspetti”.

In chiusura anche il produttore Jordan Yale Levine ha lasciato una dichiarazione sul regista:

“Brent è un filmmaker visionario e siamo stati impazienti di lavorare insieme da anni. Non potremmo essere più entusiasti di dar vita sul grande schermo alla sua immaginazione assieme a Rupert che ci farà da guida”.