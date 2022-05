Rupert Everett ammette: 'Vedere Colin Firth in A Single Man fu frustrante'

La questione dei ruoli di personaggi gay affidati ad attori eterosessuali è oggetto di discussione ormai da tempo immemore, e ancora oggi non sembra esser stata definita una linea precisa da adottare: l'ultimo a tirar fuori l'argomento è stato Rupert Everett, che pur non essendo contrario alla cosa ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa.

La star de Il Matrimonio del mio Migliore Amico, infatti, ha ammesso di aver provato un filo (eufemismo) di frustrazione nel vedere Colin Firth ottenere il ruolo da protagonista in A Single Man, ruolo che, a suo dire, avrebbe dovuto finire a lui senza ombra di dubbio.

"È decisamente frustrante. Mi sentii frustrato, ricordo di essere andato a vedere Colin Firth nel film di Tom Ford. Pensai: 'Beh, grazie tante, Colin. È la fine della mia carriera'. Perché sapete, quel ruolo avrebbe davvero dovuto essere mio. Quindi sì, c'è stata un bel po' di frustrazione al riguardo, certamente" sono state le parole di Rupert Everett durante una sua ospitata al The Piers Morgan Uncensored.

L'attore, comunque, ha ribadito di aver trovato fantastici molti attori etero impiegati in ruoli di personaggi gay, per cui la sua non sembrerebbe essere una questione di principio. A proposito del film di Tom Ford, comunque, qui trovate la nostra recensione di A Single Man.