La ruota del tempo, confermata la trilogia per il cinema: ecco il nome dello sceneggiatore

Iwot Productions e Radar Pictures hanno ufficializzato lo sceneggiatore che si occuperà della scrittura dei romanzi La ruota del tempo (The Wheel of Time) di Robert Jordan, che arriveranno sul grande schermo sotto forma di trilogia. Il primo lungometraggio s'intitolerà Age of Legends e sarà seguito da altri due capitoli.

Ad occuparsi della stesura dello script sarà Zack Stentz (Thor, X-Men: First Class). Ecco le sue parole dopo l'ufficializzazione del suo ingaggio.

Sono stato un fan del lavoro di Robert Jordan per diversi anni, e sono soprattutto le sue allusioni alle origini e al retroscena di La ruota del tempo che ho sempre trovato intriganti. Sono entusiasta di dare vita a questa era concettualizzata da Robert Jordan" ha spiegato Stentz.



"Una fusione dei generi fantasy e fantascienza, Age of Legends è la storia di un paradiso perduto, mentre un futuristico Giardino dell'Eden si trasforma in un mondo pericoloso e frantumato". Nel 2018 è stata approvata una serie su The Wheel of Time per Amazon.

Questo progetto sarà invece un po' diverso dallo show tv. Rick Selvage di Iwot Productions ha commentato:"Siamo fortunati ad avere un narratore esperto come Zack Stentz. La sua capacità di ritrarre personaggi indimenticabili che posseggono grandi poteri pur essendo inclini alle imperfezioni umane quotidiane lo rendono lo scrittore ideale per portare questa monumentale storia ad un pubblico internazionale".



Ricordiamo che a maggio sono terminate le riprese della serie tv Amazon The Wheel of Time.