La Ruota delle Meraviglie, qual è il significato del titolo? Ce lo spiega Woody Allen

Mai fermarsi alle apparenze, quando ci sono di mezzo registi come Woody Allen: l'autore di Io e Annie non lascia mai nulla al caso, per cui anche ciò che può apparire più scontato, come il titolo del suo La Ruota delle Meraviglie, rischia di nascondere significati a cui non è scontato far caso senza qualche apposita delucidazione.

Nel caso del film con Kate Winslet e Justin Timberlake, ad esempio, è piuttosto scontato supporre che il titolo faccia riferimento alla ruota panoramica (la Ferris Wheel) presente a Coney Island, elemento caratterizzante del luogo in cui sono ambientate le vicende dei nostri protagonisti, nonché importantissimo per lo svolgimento delle stesse.

La ruota del titolo, stando alle parole di Woody Allen, va però considerata anche dal punto di vista metaforico: "La vista è bellissima dalla Ruota delle Meraviglie, ma in realtà non stai andando da nessuna parte. In essa c'è un che di avventuroso, è un simbolo di bellezza ma, in fin dei conti, anche un simbolo di futilità" furono le parole del regista.

Lo svolgimento e il finale delle vicende narrate dal film, d'altronde, rendono piuttosto evidente il significato delle dichiarazioni del nostro Woody: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione de La Ruota delle Meraviglie.