Quale ruolo ricoprirà Awkwafina in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings?

Lo scorso San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il film su Shang-Chi, titolato Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, diretto da Destin Daniel Cretton.

Insieme al filmaker, sono stati annunciati Simu Liu nei panni del protagonista, per l'appunto Shang-Chi, ma anche Tony Leung come "vero" Mandarino, leader incontrastato del gruppo terroristico noto come I Dieci Anelli che, nel Marvel Cinematic Universe, viene citato sin dai tempi del primo Iron Man del 2008. Con loro è stata annunciata anche Awkwafina, ma il suo ruolo non è stato svelato.

MCUCosmic cerca di fare il punto della situazione e afferma che l'attrice potrebbe dare il volto al personaggio di Fah Lo Suee. Nei fumetti Fah Lo Suee è la sorella di Shang-Chi ed è una fedele alleata di loro padre, Fu Manchu. Nel film Fu Manchu non dovrebbe esserci, sostituito dal Mandarino, il che renderebbe sia Fah Lo Suee che Shang-Chi suoi figli. Molti altri speculano sulla possibilità che l'attrice possa dare il volto, invece, a Leiko Wu, un'agente del MI-6 ma, secondo il sito, non è questo il caso.

E' chiaro che con la presenza (almeno rumoreggiata da HNEntertainment) del personaggio di Clive Reston, altro agente del MI-6 nel cast dei personaggi, Leiko Wu potrebbe essere effettivamente parte del progetto, ma secondo MCUCosmic Awkwafina non le darà il volto.

Il film uscirà nei cinema a febbraio 2021.