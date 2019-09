Primo ruolo post-Joker per Joaquin Phoenix: sarà diretto da Mike Mills

Secondo quanto riportato da Deadline, Joaquin Phoenix sarebbe in trattative per la parte da protagonista nel nuovo dramma attualmente senza un titolo ufficiale diretto da Mike Mills e prodotto dalla A24.

Scritto e diretto dall'autore di 20th Century Women e Beginners, si tratterebbe del primo ruolo per l'attore dopo Joker, che arriverà nelle sale italiane tra meno di due settimane, il 3 ottobre prossimo. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso di questo autunno e l'obiettivo per A24 è quello di accaparrarsi per prima il talento di Phoenix dopo il successo riscontrato nel circuito dei festival internazionali di Joker di Todd Phillips, con la vittoria anche del prestigioso Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Phoenix è attualmente considerato anche come frontrunner nella corsa all'Oscar come miglior attore protagonista proprio grazie alla sua eccezionale performance nel film della Warner.

Ricordiamo che Phoenix è stato candidato ai Premi Oscar in tre occasioni: come non protagonista per Il gladiatore e come protagonista per Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima e The Master.

Attualmente non ci sono ulteriori informazioni per quanto riguarda la trama del nuovo film, ma per Mills si tratterebbe del ritorno alla regia di un lungometraggio dopo più di tre anni, ovvero dall'uscita di 20th Century Women - Le donne della mia vita. Nell'ultimo anno, Mills ha collaborato con la band The National all'album I Am Easy to Find, dirigendo per loro i videoclip estratti e l'omonimo cortometraggio che ne ha accompagnato l'uscita con Alicia Vikander protagonista.