Questo ruolo sarebbe perfetto se Andrew Garfield dovesse rifare Spider-Man

Come raccontato nella recensione di Spider-Man No Way Home, ad Andrew Garfield e Tobey Maguire è bastato indossare nuovamente la tutina rossa e blu per farci piangere. A questo punto, da ormai oltre due anni, la domanda è d'obbligo: li rivedremo mai? Non lo sappiamo, ma questa nostra teoria su Garfield ci stuzzica non poco.

Di certo il Sony Spider-Man Universe non naviga in buone acque dopo il disastroso flop di Madame Web. Sappiamo però che la compagnia vuole realizzare un film in live-action dedicato a Miles Morales, oltre ovviamente a co-produrre i sequel di No Way Home insieme ai Marvel Studios.

Ora, la speranza di molti fan (supportata da leak e rumor provenienti da insider del settore) è di rivedere personaggi come Peter 1 e Peter 2 in Secret Wars, il maxi-evento che concluderà la Fase 6 del MCU. Pare anzi molto probabile che Tobey Maguire e Hugh Jackman saranno protagonisti di Avengers Secret Wars.

Secondo noi, però, Andrew Garfield potrebbe essere il volto perfetto per affiancare la versione live-action di Miles Morales. D'altronde il suo Peter - né troppo anziano ma nemmeno un giovincello, oramai - ha l'età perfetta per essere il mentore del giovane Spider-Man protagonista di Un nuovo universo e Across The Spider-Verse. Un po' come avviene nel videogioco PlayStation di Insomniac Games, e a tal proposito leggete di corsa la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.

Sappiamo poi che la genesi supereroistica di Morales parte, purtroppo, dalla morte di Parker nel suo universo. Per quanto possa far male agli appassionati, il sacrificio di Spider-Garfield avrebbe un che di poetico: lui, che da adolescente ha sofferto terribilmente la sua condizione di orfano, diventerebbe un punto di riferimento per le nuove generazioni, e dando la sua vita per salvare quella di Miles potrebbe dare un senso di chiusura davvero emozionante al suo percorso, segnato irrimediabilmente dalla perdita della sua amata Gwen.

Perché proprio lui e non il Pete di Maguire? Perché l'eroe della saga di Raimi, che in No Way Home rivela di aver finalmente trovato un equilibrio tra supereroe e vita privata, potrebbe diventare una versione live-action molto simile al Peter B. Parker dei film animati: sposato con MJ e, magari, padre della piccola May Parker.

Che ne pensate di questa riflessione?

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.