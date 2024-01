E se il ruolo che Marvel ha offerto a Ryan Gosling fosse proprio Sentry?

Sul finire del 2023 è stato segnalato un incontro tra Kevin Feige e Ryan Gosling per una trattativa riguardante un ruolo per la star di Barbie e La La Land in un prossimo film del MCU: e se si trattasse proprio di Sentry?

Lo scoop in quei giorni arrivò dal noto insider Daniel RPK, che però non fu in grado di divulgare ulteriori dettagli in merito a questo misterioso incontro che sarebbe avvenuto tra il presidente dei Marvel Studios e la superstar candidata all'Oscar: le fonti dello scooper non avevano menzionato nessun ruolo in particolare, né di villain né di eroe, né tanto meno era saltato fuori il titolo del progetto associato, ma a quanto pare sarebbero state 'prese in considerazioni diverse ipotesi'. Ora però l'uscita di scena di Steven Yeun dal cast di Thunderbolts potrebbe cambiare tutto.

Chiaramente, nonostante la notizia sia arrivata come un fulmine a ciel sereno per la stampa specializzata e i fan, bisogna ipotizzare che i Marvel Studios sapessero dei conflitti di programmazione di Steven Yeun già da un po' di tempo, e le tempistiche del rumoreggiato incontro con Ryan Gosling rientrerebbero alla perfezione nella cronologia degli eventi: sappiamo, grazie a Robert Kirkman, che Steven Yeun in Thunderbolts avrebbe dovuto interpretare Sentry, un ruolo che in passato è stato spesso associato a Ryan Gosling, anche grazie ad una certa somiglianza fisica tra l'attore e il personaggio dei fumetti Marvel.

Naturalmente al momento si tratta solo di una suggestione e nulla più, ma con Thunderbolts previsto per il 25 luglio 2025 le riprese per il film Marvel inizieranno presto, il che vuol dire che un sostituto di Steven Yeun dovrà essere reclutato a stretto giro.