Che ruolo interpreta Anya Taylor Joy in Dune: Parte 2? Ve lo sveliamo

Che ruolo interpreta Anya Taylor Joy in Dune: Parte 2? È la domanda che i fan dell'attrice si stanno facendo da quanto la sua presenza - nascosta fino all'ultimo dal regista Denis Villeneuve - è stata confermata ufficialmente durante il tappeto rosso della premiere.

Se siete curiosi e volete proseguire nella lettura, vi sveliamo che ruolo interpreta Anya Taylor Joy in Dune 2: si tratta di Alia Atreides, la seconda figlia di Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e del defunto Leto Atreides, e dunque sorella del protagonista Paul (Timothée Chalamet). Questo ruolo era stato al centro di numerose indiscrezioni nelle settimane precedenti all'uscita del film, ma ora che le prime proiezioni pubbliche di Dune: Parte 2 hanno avuto luogo anche in Italia possiamo confermarvelo. Naturalmente la presenza di Anya Taylor Joy è solo un cameo, per di più brevissimo di appena due-tre secondi, dato che per tutta la durata del film Alia non è ancora nata e si trova nel grembo della madre: la sua scena consiste essenzialmente in una visione, con Paul che la 'incontra' in sogno in versione adulta.

Nell'universo di Dune, Lady Jessica ingerisce il veleno del verme della sabbia (nota come Acqua della Vita) in una cerimonia per diventare la Reverenda Madre dei Fremen: tuttavia questo rituale, che ha luogo mentre Jessica è incinta, fa nascere Alia con tutti i ricordi dei suoi antenati, con la bambina che quando nasce è già in grado di parlare ed è già consapevole del mondo che la circonda. Da notare che Alia è centrale per la trama dei seguenti libri di Dune, come Dune Messia e I figli di Dune, tuttavia non appare fisicamente in Dune, neanche sotto forma di visione di Paul, il che rende il cameo di Anya Taylor Joy un rimando di Denis Villeneuve al suo futuro film Dune 3.

Dune 2 è ora al cinema in Italia, distribuito da Warner Bros.