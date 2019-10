Quale sarà il ruolo dell'Imperatore in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Il ritorno dell'Imperatore Palpatine era programmato già da tempo, come confermato anche da Kathleen Kennedy, e J.J. Abrams ne ha approfittato per inserire il personaggio in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker confermando in questo modo che ci troveremo di fronte ad un'unica grande storia ambientata nella galassia lontana, lontana.

Quando Ian McDiarmid è apparso a sorprese sul palco della Star Wars Celebration, dove è stato mostrato il primo teaser ufficiale di Episodio IX che si è chiuso con la risata di Darth Sidious, molti si sono chiesti, giustamente, come verrà reintrodotto il personaggio dopo quanto successo nel finale de Il Ritorno dello Jedi. Prendendo spunto da un video pubblicato di recente da IMDb, proviamo a far luce su quello che al momento rimane il mistero principale del capitolo finale della saga.

Un indizio su cosa può essere accaduto dopo Episodio VI ci viene fornito direttamente dallo stesso Imperatore ne La Vendetta dei Sith: parlando con il futuro Darth Vader, infatti, Palpatine rivela che il suo maestro Darth Plagueis era talmente potente da poter usare la Forza per creare la vita e il Lato Oscuro per impedire ai suoi cari di morire. A questo punto, è possibile che Darth Sidious sia riuscito a padroneggiare questo potere e così sopravvivere alla caduta per poi rigenerarsi negli anni.

Spostandoci dal grande schermo alle pagine dei fumetti, un'altra possibile spiegazione può essere trovata nella recente run dedicata a Darth Vader e in cui Palpatine consegna a Vader il casco del Signore dei Sith conosciuto come Darth Momin, che prima della sua morte ha riversato il suo spirito nell'oggetto grazie al Lato Oscuro della Forza. chiunque indossasse l'elmo, a quel punto, sarebbe stato quindi posseduto dallo stesso Momin. Ed è qui che arriva un possibile risvolto: per sua stessa ammissione, infatti, Darth Sidious ha imparato diversi segreti della Forza studiando l'artefatto. E' possibile che la Rey malvagia vista nel trailer sia stata posseduta dal Sith?

Per saperne di più dovremo attendere il nuovo trailer ufficiale - la cui uscita sembra prevista per questo lunedì - oppure direttamente il 18 dicembre con l'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale italiane.