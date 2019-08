Il ruolo di Idris Elba in The Suicide Squad potrebbe esser stato rivelato

James Gunn dà tutta l'impressione di essere uno a cui piaccia giocare con i propri fan. Il regista è chiamato a risollevare le sorti di uno dei progetti DC più interessanti, quel Suicide Squad non valorizzato appieno da David Ayer: che il regista di Guardiani della Galassia ci abbia lanciato uno spoiler non troppo velato?

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, infatti, vediamo James Gunn alle prese con una vera e propria sala giochi messa a disposizione da Microsoft al team di The Suicide Squad. In una di queste foto vediamo il regista impegnato in una partita a Scarabeo: dallo schema del gioco un utente Reddit ha cercato di ricostruire quelle che potrebbero essere le parole da inserire nelle varie caselle, ovviamente tutte riferite a personaggi che sarebbero presenti nel film.

Lo schema riprodotto dall'utente potrebbe ovviamente essere fallace, ma l'attenzione di tutti è stata attirata dalla presenza della parola BRONZETIGER: che sia questo il ruolo che Idris Elba sarà chiamato ad interpretare nel film di Gunn? Certo, si tratta di nulla più che mere speculazioni, ma in questi casi mai dire mai. Certo è che la presenza (questa sì, certa) della parola HARLEY lascia pensare ad una conferma del personaggio interpretato da Margot Robbie, non a caso l'unico veramente amato dagli spettatori del film di Ayer.

James Gunn ha intanto anche voluto mantenere il mistero sulla natura del film: non è ancora certo, dunque, se questo The Suicide Squad sarà un sequel o un vero e proprio reboot del suo predecessore.