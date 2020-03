Il ruolo di Bill Murray in Zombieland era stato inizialmente scritto per Patrick Swayze

È stato il co-sceneggiatore di Benvenuti a Zombieland , Paul Wernick, a rivelare su Twitter questa e altre piccole curiosità sul film (sapevate che i persnaggi interpretat da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Abigail Breslin dovevano chiamarsi Albuquerque, Flagstaff e Stillwater?). "Visto che stiamo attualmente vivendo a #zombieland" scrive Wernick , facendo ovviamente riferimento alla pandemia che sta colpendo il mondo in questi mesi "il co-sceneggiatore Rhett Reese] e io abbiamo pensato che sarebbe stato divertente portarvi dietro le quinte di Zombieland, all'epoca della pre-produzione. Ai tempi, il ruolo che interpreta Bill Murray nel film originale era in realtà stato pensato per Patrick Swayze. Purtroppo, Patrick si è poi ammalato, e noi non abbiamo mai avuto l'opportunità di offrirgli la parte. Ma l'avevamo davvero scritta". Il compianto attore però non è stato l'unico protagonista degli script del duo, poichè lo stesso Wernick ha poi affermato di aver scritto delle scene anche per The Rock , Joe Pesci, Matthew McConaughey, Mark Hamill, Sylvester Stallone, Kevin Bacon e altri.

Since we’re all currently living in #zombieland, @rhettreese & I thought it’d be fun to take you behind the curtain, back to the early days. The role Bill Murray played started in the original draft as Patrick Swayze. Patrick tragically got sick and we never had the opp (1) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020

to offer him the part. But we did WRITE IT. Along with a dozen or so, including for @therock @kevinbacon @HamillHimself @theslystallone, JCVD, Pesci, McConaughey among others. @rhettreese and I are going to post a new scene every day, as written, just, well, just because… (2) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020