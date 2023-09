Che ruolo avrà Spider-Man in Avengers: Secret Wars? Ecco cosa aspettarci!

Se è vero che in questo burrascoso periodo di scioperi i prodotti legati all'MCU non sono certo mancate, né mancheranno a breve, c'è sicuramente un progetto che tutti noi aspettiamo di vedere compiuto il prima possibile. Infatti sembra che il giorno di Avengers: Secret Wars si allontani sempre di più, visti i continui rinvii.

Nonostante le speranze di vederlo sul grande schermo in tempi tutto sommato brevi si allontanino sempre di più, nulla ci vieta di fare delle teorie od anche delle semplici domande.

Una tra questo è sicuramente: quale sarà il ruolo dello Spider-Man di Tom Holland in Avengers: Secret Wars?

Certamente ancora dovremo aspettare per saperlo, ma abbiamo già la sensazione che sarà uno dei personaggi centrali della pellicola, viste anche alcune fan-art che sono di recente comparse sul web, in cui si vede l'arrampica muri piuttosto centrale rispetto agli altri, innumerevoli super eroi.

Tutto fumo negli occhi? Chi può dirlo. Tuttavia sicuramente abbiamo ancora tempo per rifletterci sopra, soprattutto visto che in casa Marvel ancora bisogna trovare qualcuno che diriga quella che sarà probabilmente la più importante pellicola di tutti i tempi in ambito cine-fumetti.

Voi che ne pensate? In calce trovate una delle illustrazioni migliori relative ad una possibile locandina del film. Oltretutto, ecco il trailer di The Marvels. Tra l'altro, sapevate che anche Wolverine potrebbe apparire in Secret Wars?