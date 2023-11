Che ruolo avrà Sentry in Thunderbolts? Capiamolo assieme

Le indiscrezioni sul personaggio si fanno sempre più fitte e sembra ormai che Sentry sarà presente in Thunderbolts: ma esattamente che ruolo potrebbe avere all'interno del film? Proviamo a ragionarci e capirlo assieme.

Ormai sembra manchi solo la conferma ufficiale sul fatto che Steven Yeun interpreterà Sentry in Thunderbolts, ma al netto di tutto c'è da chiedersi come introdurranno il personaggio e che ruolo avrà nel film. Dato che il lungometraggio sarà incentrato sulla squadra di alcuni villain (o a questo punto forse ex villain) del MCU viene da chiedersi: Sentry sarà il nemico?

All'inizio e visto il casting di Harrison Ford come Thaddeus Ross ci si aspettava fosse lui come Red Hulk l'antagonista principale, ma forse lo diventerà soltanto per il prossimo film su Captain America e Thunderbolts si concentrerà solo su Sentry.

Alcuni rumor parlano però di un cambiamento del personaggio di Sentry per il MCU: veniva facile pensare che il personaggio avrebbe fatto uscire la sua personalità malvagia, cioè Void, che i Thunderbolts avrebbero dovuto combattere.

A conti fatti è probabile che la trama del film possa essere questa, quasi una sorta di Suicide Squad in salsa Marvel che deve fermare una delle minacce più grosse per l'MCU, dato che, almeno stando ai fumetti, Sentry è uno degli eroi più potenti mai creati dalla Casa delle Idee.

Resta comunque il dubbio di Thaddeus Ross ma se la Marvel vuole introdurre Sentry è molto probabile che gli dia un ruolo di primo piano, sia come eroe che come villain.

E secondo voi sarà questo il ruolo di Sentry in Thunderbolts? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!