Che ruolo avrà Loki in Avengers: Secret Wars?

Da quando la seconda stagione di Loki è giunta al termine ci chiediamo quando potremmo rivedere il personaggio, in molti pensano che questo momento potrebbe accadere proprio durante Avengers: Secret Wars. La pellicola promette infatti di legarsi alla trama del multiverso e guarda caso il personaggio in questione potrebbe essere interessato.

Mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Loki 2 quindi, ci prendiamo la libertà di immaginare quale potrebbe essere il ruolo del celebre Dio dell'inganno nel prossimo film sui Vendicatori.

Sebbene l'ultimo episodio della serie con lui protagonista lasci più domande che risposte, alcune voci recenti riporterebbero che il personaggio di Tom Hiddleston dovrebbe avere un ruolo decisamente importante nel prossimo Avengers: Secret Wars.

Sappiamo che adesso ha il potere di alimentare il multiverso, grazie al quale ha impedito il collasso totale dei vari piani temporali, il che in effetti rende abbastanza ovvio che il suo potrebbe essere un compito importante nella pellicola corale, tuttavia come sempre vi invitiamo a prendere ciò con le pinze.

Ma resta comunque il fatto che persino lo stesso interprete di Loki non ha escluso di tornare ad intrepretarlo in futuro. In una recente intervista ha infatti dichiarato: "Credo che non sarebbe saggio dargli ora una conclusione definitiva".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Marvels.