Che ruolo avrà Hulk nel MCU dopo le dichiarazioni di Mark Ruffalo?

Che ruolo avrà Hulk nel futuro del MCU? Per Mark Ruffalo un film su Hulk è troppo costoso, ma ciò non vuol dire che il supereroe sarà messo da parte nelle prossime uscite della Saga del Multiverso.

Come saprete, Mark Ruffalo è stato visto l'ultima volta come Hulk in She-Hulk, serie tv che ha rivelato che Hulk ha un figlio di nome Skaar avuto lontano dalla Terra tra gli eventi di Avengers: Age of Ultron e quelli di Thor: Ragnarok: non è chiaro al momento quando rivedremo 'la famiglia Hulk' nel MCU, ma ovviamente con due film degli Avengers in arrivo le possibilità di rivedere il supereroe sono più che concrete. Non a caso, Bruce Banner era comparso anche nella scena post-credit di Shang-Chi, che avrà certamente un seguito in Shang-Chi 2 o nel prossimo film degli Avengers.

Inoltre, non vanno dimenticate le recenti indiscrezioni sul futuro Marvel tra X-Men e Multiverso, che secondo gli insider includerà anche un intero arco narrativo dedicato a Hulk e al suo super-sangue: questa mini-saga sarebbe già iniziata con She-Hulk e altri progetti ed è descritta come 'un arco narrativo di tensioni politiche' che vedrà le diatribe tra stati a livello internazionale condurre ad una guerra per lo sfruttamento di elementi come vibranio e adamantio, i metaumani e così via: alla fine, tutto culminerà in un film crossover su World War Hulk...che, tecnicamente, non sarà uno stand-alone ma è descritto dagli insider come un 'Avengers 4.5', un po' come fu Captain America: Civil War.

Passaggio fondamentale per 'gli Hulk' del MCU sarà Captain America: Brave New World, che dovrebbe introdurre Hulk Ross interpretato da Harrison Ford. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità e indiscrezioni, restate sintonizzati.