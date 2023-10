Che ruolo avrà Amber Heard in Aquaman e Il regno perduto? Tra i nuovi boicottaggi social verso Aquaman 2 e le indiscrezioni di un ridimensionamento del ruolo a colpi di tagli in sala montaggio, ecco tutto quello che dovete sapere.

Il prossimo film DC Aquaman e Il regno perduto concluderà definitivamente quello che conosciamo come DCEU in vista del reboot del DCU creato da James Gunn e Peter Safran, nel quale Jason Momoa dovrebbe abbandonare il ruolo di Aquaman per assumere quello di Lobo: al momento, però, al di là dei reboot e degli addii del caso, uno degli argomenti più caldi è certamente l'inclusione di Amber Heard in Aquaman 2.

Nel bel mezzo del caos della diatriba legale con l'ex marito Johnny Depp, la star è stata oggetto di diverse critiche da parte dei fan ed è diventata probabilmente l'attrice più odiata di Hollywood. Quando poi il processo in mondovisione si è risolto in favore dell'attore, diverse voci di corridoio hanno suggerito che il ruolo di Amber Heard in Aquaman 2 sarebbe stato fortemente ridimensionato: del resto il caos produttivo di Aquaman e Il regno perduto è cosa nota, e la pessima qualità del film di cui si parla da mesi dietro le quinte potrebbe essere legata anche alla situazione di Mera di Amber Heard, con Warner Bros che nel corso dei mesi avrebbe realizzato numerosi test-screening di Aquaman 2 (giudicati tutti più o meno fallimentari) per testare con il pubblico di prova molte versioni alternative del film. Per alcune di queste versioni, addirittura, si è parlato di una totale esclusione di Amber Heard dal montaggio, ma recentemente è stato confermato che l'attrice comparirà nella versione finale del film. L'estensione del suo ruolo, però, rimane attualmente un mistero.

Aquaman e Il regno perduto uscirà al cinema dal 20 dicembre in Italia, distribuito da Warner Bros. Nel frattempo, Amber Heard è tornata al cinema con il nuovo film In the fire, cliccate sul link evidenziato per saperne i più.