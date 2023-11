Quali ruoli mancano al cast di Superman: Legacy?

Non si fermano i rumour, con James Gunn che smentisce anche il ruolo di Michael Rooker per Superman Legacy. Ma quali sono effettivamente i ruoli mancanti?

Sono sicuramente giornate calde per il casting di Superman: Legacy. Secondo le ultime informazioni, è stata fatta un’offerta a un attore per il ruolo di Perry White, a capo del “The Daily Planet”, e potrebbe essere il primo dei prossimi annunci. Inoltre, Gunn sembra essere ancora a caccia degli attori per Jonathan e Marta Kent, “degli attori che vanno dai 50 ai 70 e con dei volti meno noti”. Gli addetti al casting stanno cercando anche un attore di circa 50 anni che possa interpretare un ruolo comico, molto probabilmente quello di Steve Lombard (Interpretato da Michael Kelly nell’Uomo d’Acciaio). Ultimo, ma il meno probabile dei rumour, vedrebbe Kurt Russell nel ruolo di Jor-El.

Per quanto riguarda invece i ruoli già confermati, abbiamo David Corenswet come Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane. Altre recenti aggiunte al cast sono Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello di Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho, oltre che ovviamente Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, fresco d’annuncio.

Ma oltre Nicholas Hoult, chi erano gli altri attori in lizza per Lex Luthor in Superman Legacy?