Running with the Devil, trailer e poster del film con Nicolas Cage e Laurence Fishburne

L'instancabile Nicolas Cage, dopo la prima foto dell'horror Out of Space e soprattutto dopo la pubblicazione di una intervista da antologia, si prepara a tornare con il trailer e il poster del suo nuovo film, Running with the Devil.

La storia del film inizia quando un carico di cocaina viene compromesso per ragioni sconosciute, costringendo un pericoloso boss del cartello della droga - noto come “The Boss” - a sguinzagliare il suo uomo migliore, “The Coock” per indagare. Insieme a The Coock un altro trafficante di droga, “The Man”, e insieme i due intraprenderanno un viaggio attraverso i confini nazionali per scoprire cosa ne è stato della preziosa merce. Lungo la strada però dovranno vedersela con gangster, raffinatori e vecchi corrieri.

Nel cast troveremo anche Barry Pepper, Adam Goldberg, Leslie Bibb, Clifton Collins Jr., Peter Facinelli, Christian Tappan, Natalia Reyes e Cole Hauser.

Running with the Devil sarà distribuito nelle sale cinematografiche americane dal prossimo 20 settembre. Al momento non sono noti piani per una eventuale distribuzione nel mercato italiano.

Siete curiosi di vedere questo film? Cosa ne pensate degli attori coinvolti? Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale focalizzato sulle interpretazioni migliori di Nicolas Cage, pubblicato recentemente sui nostri canali.