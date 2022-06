Running Wild: John Hillcoat alla regia del thriller tratto dal racconto di Ballard

Come riportato da Deadline, John Hillcoat è stato ingaggiato per dirigere il crime thriller Running Wild, adattamento cinematografico dell'omonimo racconto di J.G. Ballard. Al momento non c'è nessun altro dettaglio né sui componenti del cast principale né su quelli della crew, ma il film sancirà il ritorno al cinema di Hillcoat assente dal 2016.

Il film è ambientato in un'esclusiva comunità residenziale nel deserto, alla periferia di Los Angeles, dove trentadue adulti, tutti professionisti brillanti e di successo, che hanno costruito le loro case con orgoglio, vengono brutalmente assassinati e i loro figli rapiti senza lasciare traccia. Uno psicologo forense viene arruolato per indagare sulle circostanze di questo efferato crimine. Man mano che le indagini proseguono e si approfondiscono, la psicologa entra presto in conflitto con i suoi superiori, poiché i suoi sospetti ricadono su un tipo di comunità molto diverso: un culto religioso, che richiama alla memoria i Branch Davidians e il loro leader carismatico, David Koresh.

L'adattamento è firmato da David Leland. Già all'epoca della sua pubblicazione nel 1988, il racconto aveva sollevato non poche polemiche. Si tratta, come detto, del ritorno di Hillcoat alla regia di un lungometraggio di finzione dato che il suo ultimo lavoro è stata la co-regia per il documentario Bob Dylan: Odds and Ends del 2011.

Ara Keshishian e Petr Jakl di ZQ Productions sono anche produttori. La ZQ sta finanziando lo sviluppo del film insieme ai partner Boxo Productions. Martin J. Barab è produttore esecutivo.

Mentre attendiamo ulteriori aggiornamenti sul cast, vi rimandiamo alla recensione di Codice 999, l'ultimo film diretto da Hillcoat, e alla recensione di The Road, tratto da Cormac McCarthy.