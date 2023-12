Running Man, che fine ha fatto il remake del cult con Arnold Schwarzenegger?

Ormai un paio d'anni fa era stato annunciato che il regista Edgar Wright avrebbe lavorato ad un nuovo adattamento del romanzo di Stephen King, L'uomo in fuga, adattato nel 1987 per il cinema con un film dal titolo L'implacabile (Running Man in originale), protagonista Arnold Schwarzenegger. Che fine ha fatto il remake?

Intervistato nel podcast Happy So Confused, Edgar Wright ha dichiarato:"Al giorno d'oggi penso che i remake sono fatti bene se c'è qualcosa da aggiungere o se c'è una visione diversa. Quindi, penso che il problema a volte, recentemente, sia che i remake sono solo una specie di facsimile del film originale e non mi entusiasma molto perché sembrano una sorta di versioni karaoke degli originali. Ovviamente, indietro nel tempo, tipo negli anni '70 e '80 ce n'erano alcuni aggiuntivi come L'invasione degli ultracorpi di Philip Kauffman o La cosa di John Carpenter. O La mosca di David Cronenberg. È prendere qualcosa e farci qualcosa di interessante".



Ma L'implacabile 2.0 si farà? Ecco la risposta di Wright sul remake di Running Man:"È in fase attiva di sviluppo. Perché è interessante per me? Mi piace il film ma mi piace di più il libro. [...] Penso che nessuno abbia adattato quel libro".

Il libro venne pubblicato inizialmente tra quelli con cui King è stato accreditato come Richard Bachman, la storia è ambientata in un mondo distopico in cui i concorrenti possono apparire nello show tv The Running Man, nel quale devono eludere le autorità per un determinato periodo di tempo. Se avranno successo porteranno a casa un'enorme somma di denaro ma per un mese verranno braccati da uomini che avranno ordine di ucciderli. Diretto da Paul Michael Glaser, il primo film è interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Edgar Wright qualche giorno fa si è espresso anche sulla possibile serie tv di L'alba dei morti dementi.