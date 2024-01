Runner: scoprite il nuovo action italiano con Matilde Gioli ispirato a Die Hard

Oltre a La zona d'interesse di Jonathan Glazer, tra i nuovi film in arrivo nelle sale cinematografiche italiane c'è anche Runner, action tutto italiano ispirato ai classici degli anni '80 come Arma Letale e Die Hard e interpretato da Matilde Gioli.

La trama del film - illustrata nel trailer disponibile all'interno dell'articolo - ha per protagonista Lisa, una ragazza che sogna di fare cinema da quando era piccola. Messa da parte la carriera sportiva, la ragazza ora lavora come runner su un set cinematografico, intrecciando una relazione con Sonja, star del film. Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a bussare alla sua porta, e quando Lisa viene accusata dell'omicidio di Sonja, è costretta a scappare, inseguita dallo spietato assassino. Lisa dovrà correre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino incriminando il vero colpevole.

Nel cast anche Francesco Montanari nei panni dell'antagonista del film, lo spietato agente corrotto dell’Interpol Bosco: un personaggio ambiguo e senza scrupoli, guidato dal solo desiderio di vendetta. Runner è diretto da Nicola Barnaba e realizzato interamente da maestranze italiane, prodotto da Camaleo, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission: fanno parte del cast anche Federico Tocci, Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi, Flora Contrafatto e Hana Vagnerova.

Runner sarà nei cinema italiani dall’8 febbraio, distribuito da Plaion Pictures. Per altre novità dal cinema italiano, scoprite l'adattamento del videogame Marta è morta.