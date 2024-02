Runner: il nuovo action italiano si mostra con due emozionati scene in anteprima

Runner è il nuovo thriller action italiano diretto da Nicolas Barnaba e interpretato da Matilde Gioli e Francesco Montanari, in uscita con Plaion Pictures dal prossimo 8 febbraio e tornato a far parlare di sé in queste ore grazie a due emozionanti scene in anteprima.

Le prime due clip tratte dal film, disponibili sul canale YouTube di Plaion Pictures, ci portano all’interno del labirintico e isolato hotel a cinque stelle dove il cast e la troupe del film a cui sta lavorando anche la runner Lisa (Matilde Gioli) trovano ristoro dopo un’intensa giornata sul set.

Con il favore della notte, e complice l’intimità di una confortevole suite dotata di Jacuzzi, nella prima clip viene svelata un’inattesa attrazione fatale tra Lisa e l’attrice protagonista Sonja – interpretata da Hana Vagnerova -, affascinante donna dal passato oscuro: mentre le due donne pregustano già la serata insieme, il passato dell’attrice riemerge all’improvviso nelle sembianze di Bosco (Francesco Montanari), spietato agente corrotto dell’Interpol, guidato dal cieco desiderio di vendetta verso Sonja per un torto subito in gioventù. La seconda clip rivela che Bosco è riuscito a portare a termine la tanto agognata vendetta, ma qualcosa è andato storto… L’uomo si trova così costretto a una serrata caccia alla giovane Lisa, colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

“Runner non è solo un film d'azione, ma anche un tributo sentito a un'icona del genere: John McClane, il leggendario protagonista di Die Hard. Questo omaggio riconosce il suo impatto indelebile nel panorama cinematografico e la sua ispirazione duratura per generazioni di spettatori e aspiranti registi” ha affermato il regista Nicola Barnaba.

