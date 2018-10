Run: Sarah Paulson star del nuovo thriller di Aneesh Chaganty

La star di American Horror Story, Sarah Paulson, è stata scelta come protagonista del prossimo film diretto da Aneesh Chaganty, Run, prodotto da LionsGate. Paulson tornerà nella nuova stagione di American Horror Story, l'ottava, trasmessa in Italia sul canale Fox dal 7 novembre e sul canale FX negli Usa in queste settimane.

Scritto da Aneesh Chaganty e Sev Ohanian, Run sarà diretto da Aneesh Chaganty e seguirà la storia di un'adolescente cresciuta in costante isolamento dalla madre (Paulson) la cui vita inizia a svelarsi quando scopre un sinistro segreto della genitrice.

Il precedente lavoro di Chaganty e Ohanian, Searching, è stato un enorme successo, arrivando ad incassare 65 milioni di dollari e ricevendo ottime recensioni da parte degli addetti ai lavori e dagli spettatori.

Sarah Paulson è conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nel franchise tv American Horror Story, dove tornerà nell'ottava stagione, Apocalypse. Ha partecipato anche alla prima stagione di The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story e la vedremo presto nell'horror post-apocalittico con Sandra Bullock, Bird Box, che arriverà su Netflix il 21 dicembre.

Sarà anche nel cast di Glass, sequel di Split, diretto da M. Night Shyamalan, previsto nelle sale a gennaio.

La produzione di Run inizierà il 31 ottobre.