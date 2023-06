Run Rabbit Run, il trailer Netflix è già stato paragonato ai giganti dell'horror

Run Rabbit Run è il nuovo thriller Netflix con protagonista Sarah Snook: disponibile sulla piattaforma di streaming dal 28 giugno, la critica lo ha già paragonato a giganti dell'horror contemporaneo come Hereditary di Ari Aster e Babadook di Jennifer Kent.

Run Rabbit Run, arrivato su Netflix Italia con il titolo di "Il morso del coniglio", racconta la storia di una madre single sempre più turbata dal comportamento della figlia Mia (Lily LaTorre) che ricorda un'altra vita. Il thriller psicologico, diretto da Daina Reid regista della popolare serie The Handmaids Tale, si trova tra le pagine di lode della critica, ma lontano da indici di gradimento soddisfacenti.

Se il The Guardian paragona l'interpretazione della star di Succession al delirio di Toni Collette in The Hereditary, la scia di Run Rabbit Run porta Collider a trovare punti in comune grazie al sapiente intreccio tra elementi mostruosi e personali con altri film horror australiani come Babadook. Total Film scrive di Run Rabbit Run: "Un agghiacciante madre-figlia. Insieme, Snook e LaTorre creano una forza ammirevole, generando spesso una chimica elettrica".

Su Rotten Tomatoes Il morso del coniglio non decolla con un indice di gradimento del 35% su 72 recensioni. Oltre ogni aspetto tecnico, il pubblico appare sempre più deluso dalle pellicole horror con un punto di riflessione comune: i film horror contemporanei sono ancora in grado di spaventare?