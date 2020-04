Run all night: il film con Liam Neeson stasera su Italia 1

Atro appuntamento cinematografico in serata. Stasera su Italia 1 andrà infatti in onda Run all night Una notte per sopravvivere, la pellicola del 2015 diretta da Jaume Collet Serra con Liam Neeson, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman e Boyd Holbrook.

Il film, che ha una durata di circa due ore, vede Liam Neeson nei panni dell'ex killer professionista Jimmy Conlon, un amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, il quale è costantemente tormentato dagli innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini passati. In questa ottica entra in gioco il figlio Michael, che sin da subito si mostra riluttante all'idea di sposare la vita del padre, ed infatti tenta da subito di creare una vita perbene per se e la propria famiglia. A complicare le cose però ci penserà il destino.

La recensione di Run All Night è disponibile anche sulle nostre pagine, e consigliamo di dare uno sguardo prima di scegliere cosa guardare stasera.

Anche stasera la scelta non manca: su Iris andrà infatti in onda Indiana Jones ed il Regno del Teschio di Cristallo, mentre su Rai 1 sarà la volta di Gifted con Chris Evans. In questo periodo di quarantena insomma le reti televisive più importanti del nostro paese si stanno muovendo per allietare le serate.