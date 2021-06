Run, godetevi una clip esclusiva del nuovo horror con protagonista Sarah Paulson

Grazie a Lucky Red possiamo proporvi e mostrarvi una clip esclusiva dell'intrigante Run, nuovo horror prodotto originale di Hulu che vede protagonista la lanciatissima e talentuosa Sarah Paulson, che con il genere ha molto a che fare e tanta dimestichezza grazie alla sua lunga partecipazione ad American Horror Story.

La clip mostra in modo assolutamente esaustivo il rapporto malato tra una madre e una figlia, ossessivo e addirittura sinistro, che è poi il perno essenziale del progetto.



Diretto da Aneesh Chaganty, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo il grande successo di Searching, il film vede la Paulson nei panni di una madre che decide di crescere la sua unica figlia adolescente in completo isoltamente dalla società. Molto presto, però, la ragazza scoprirà il terribile segreto che si cela dietro alla decisione della madre.

Previsto inizialmente per lo scorso maggio, il film è stato rinviato come tanti altri a causa della pandemia. L'uscita è stato poi fissata al 20 novembre su Hulu e in alcune sale selezionate degli Stati Uniti, però rimandato successivamente a causa dell'andamento scostante della Pandemia di Coronavrius.



Adesso Run è atteso nelle sale italiane il prossimo 10 giugno. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate del clip esclusiva lasciando un commento in calce alla notizia.