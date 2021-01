I rumour su Michael Keaton spingono Batgirl tra le tendenze su Twitter

Nelle ultime ore sta circolando la notizia secondo la quale il Batman di Michael Keaton che vedremo nel film su Flash rimpiazzerà definitivamente quello di Ben Affleck come unico Batman del DC Extended Universe e questo ha dato modo ai fan di far schizzare tra le tendenze su Twitter anche il nome di Batgirl, in cui Keaton potrebbe apparire.

I fan infatti hanno cominciato a twittare il nome di Batgirl nella speranza di riaccendere le discussioni su un possibile film dedicato al personaggio in cui appunto Keaton potrebbe fare un apparizione e addirittura da mentore alla protagonista. La teoria è quella secondo cui il Batman di Michael Keaton potrebbe fungere da mentore per Batgirl allo stesso modo in cui Tony Stark/Iron Man ha fatto con Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. La teoria in questione ha cominciato a rimbalzare insistentemente in rete nelle ultime ore proprio dopo il rumour incentrato su Keaton che si andrebbe a sostituire a Ben Affleck, uscente dal DCEU.

Nelle ultime ore, i fan hanno anche chiesto a gran voce un adattamento di Batman Beyond sempre con Keaton protagonista. In realtà, nei mesi scorsi si era già parlato di questa possibilità per Keaton. Lo scoop arrivava da Mike Sutton, che negli ultimi anni si è costruito una certa credibilità in quanto a indiscrezioni poi tramutatesi in realtà, e dal suo portale Geekosity. Questi aveva infatti riportato la cosa riferendosi al sito Small Screen in cui Edward Lauder sosteneva che Keaton avrebbe interpretato ancora Bruce Wayne in un adattamento seriale di Batman Beyond pensato per la piattaforma HBO Max.

Il Batman di Keaton rimpiazzerà quello di Ben Affleck come Batman ufficiale di Terra-1, mentre quello che verrà interpretato da Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves sarà il Batman di Terra-2, quindi slegato dal DC Extended Universe.

Intanto non ci resta che attendere la Snyder Cut a marzo su HBO Max e l'arrivo di Flash il 4 novembre 2022.