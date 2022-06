Rumore Bianco: budget fuori controllo per Noah Baumbach, costerà quanto Top Gun Maverick!

C'è molta attesa circa la nuova pellicola che vedrà Noah Baumbach tornare a collaborare con Netflix dopo il successo di Storia di un matrimonio. Stiamo parlando dell'adattamento cinematografico di Rumore Bianco, romanzo di Don DeLillo, con Adam Driver e Greta Gerwig protagonisti. A quanto pare, però, pare che il budget sia salito a dismisura.

Sembra che il budget della pellicola sia schizzato fino a raggiungere quota 140 milioni di dollari (aiuto quali ovviamente andranno aggiunte le spese per il marketing ufficiale). Ma come ha fatto un film drammatico e senza il bisogno di impiegare una CGI massiccia - come invece accade con i blockbuster - a raggiungere una cifra di produzione così alta?

Sembra che le ragioni principali siano sostanzialmente due: la sorte avversa e le incomprensioni sul set tra il regista e la sua troupe. Come riportato da Jordan Ruimy su World of Reel, nel corso della produzione sarebbero morte addirittura tre persone. Un membro della troupe è morto per overdose, uno si è suicidato e un altro ha avuto un attacco di cuore. Un membro della crew del film, che rimane anonimo, ha parlato anche di incomprensioni con Baumbach sul set, con questi che avrebbe quindi sprecato parecchi materiali, facendo aumentare il budget.

Proprio a causa di una di queste incomprensioni, si sarebbe verificato un incidente frontale (tra due auto probabilmente) che ha mandato uno dei due stuntman in ospedale, mentre l'altro sarebbe rimasto illeso per miracolo. Altro danno sulla testa della produzione sarebbe poi stata la sostituzione a riprese in corso del direttore della fotografia sempre per volere del regista: da Michael Seresin scelto inizialmente si è passati quindi a Lol Crawley. La produzione, infine, è durata circa 9 mesi!

140 milioni di dollari per un film del genere sono chiaramente tanti, basti pensare che Top Gun Maverick ne è costati 170 milioni. Al momento, almeno quest'ultimo è il più grande successo di Tom Cruise.