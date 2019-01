Rumor! Zack Snyder voleva dei film stand-alone prima di Justice League

Solo quest'oggi vi abbiamo riportato la notizia che vuole la Warner Bros. Pictures pronta a dire 'addio' all'Universo Cinematografico DC in favore di film stand-alone e, probabilmente, slegati l'uno dall'altro.

Ora, arriva un nuovo report che potrebbe sorprendere (in negativo) i fan della DC Comics. Tutti sappiamo che Justice League non è stato il film sperato dagli appassionati della casa editrice, ed in molti si sono lamentati del 'metodo Warner' che, per non 'copiare' i Marvel Studios, ha deciso di non dedicare film solisti ai personaggi prima della pellicola corale uscita nel novembre 2017.

Secondo la Warner, lo studio non voleva, come detto, copiare il metodo della Marvel ma, secondo le indiscrezioni lanciate da Neil Daly questo è 'vero', ma in parte. Secondo quanto svelato da Daly, infatti, Zack Snyder voleva realizzare dei film stand-alone dedicati ai vari supereroi prima di riunirli, successivamente, in Justice League. Secondo il filmaker, questo avrebbe presentato al pubblico i supereroi principali prima di vederli tutti insieme nel film corale, una cosa simile a quanto fatto dai Marvel Studios con The Avengers.

Stando a quanto riferito da Daly, l'idea di Snyder è che altri filmaker si occupassero della regia dei film solisti dedicati a Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg e, eventualmente, Batman, sempre con le sue linee guida, mentre lui si sarebbe occupato dopo L'Uomo D'Acciaio e Batman v Superman, di Justice League, Man of Steel 2, Justice League 2 e Justice League 3. Dunque, secondo quanto spiegato dal giornalista, i film stand-alone su tutti i personaggi erano previsti prima di Justice League. La Warner, però, non ha voluto.

"Per non copiare la Marvel"? Non proprio. Stando sempre a Daly, lo studio avrebbe detto di 'no' a Snyder perché voleva accelerare i tempi e uscire prima possibile con il film sulla Justice League, per cavalcare l'onda dei film corali stile-Avengers usciti in quegli anni. Per questo, la Warner ha detto di no al piano di Snyder e si è arrivati subito a Justice League, un film che ha introdotto al pubblico almeno tre personaggi inediti.