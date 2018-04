Rumor! X-Men: Dark Phoenix l'ultimo film Marvel della Fox, debutteranno nell'MCU

C'è un nuovo rumor, piuttosto interessante, che circolerebbe in rete nelle ultime ore e che sta piacendo - e non poco - agli appassionati del Marvel Cinematic Universe sempre più in espansione: parliamo del debutto di X-Men e Fantastici Quattro in questo universo.

Secondo Comic Genre - che afferma di aver partecipato ad un piccolo meeting in un college con alcuni uomini d'affari della Twentieth Century Fox - X-Men: Dark Phoenix sarebbe l'ultimo film ispirato ai fumetti della Marvel prodotto interamente dalla Fox e inserito nella (confusa) continuity cinematografica dei mutanti.

A quanto pare, tutti coloro che hanno lavorato a questi progetti dovranno trovare un altro lavoro in quanto tutto passerà in mano alla Disney e, soprattutto, ai Marvel Studios. A quanto pare il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, starebbe già lavorando all'ingresso degli X-Men, i Fantastici Quattro e Deadpool all'interno del Marvel Cinematic Universe e questo dovrebbe accadere già nella Fase Quattro dell'MCU.

Infatti X-Men: Dark Phoenix sarebbe l'ultimo film ancora legato alla continuity precedente; lo stesso Deadpool - che la Disney vorrebbe mantenere all'interno del Marvel Cinematic Universe - fa parte di una continuity totalmente differente da quella vista al cinema fino a qualche tempo fa. Lo stesso si può dire per il prossimo New Mutants e potenzialmente Gambit con Channing Tatum.

Per ora questo è un rumor ma vi terremo aggiornati.