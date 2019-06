Rumor! Warner pianifica una trilogia di film con Harley Quinn?

Dopo avervi svelato una prima occhiata ad Harley Quinn, oggi torniamo a parlare del personaggio della DC interpretato dall'attrice Margot Robbie, che potrebbe apparire in numerosi film nel corso dei prossimi anni.

Dopo Suicide Squad, il personaggio di Harley Quinn tornerà nei cinema di tutto il mondo il prossimo anno con Birds of Prey, di cui vi abbiamo già svelato qualche dettaglio, per poi essere nel cast di The Suicide Squad di James Gunn.

Ma se pensate che sia finita qua, vi sbagliate di grosso. Secondo un nuovo rumor lanciato da The GWW, la Warner starebbe accarezzando l'idea di proporre al cinema una singolare trilogia con protagonista la Quinn che farebbe da 'collante' tra le varie pellicole.

Stando al report, il primo film della trilogia sarebbe proprio Birds of Prey in uscita il prossimo anno, seguito da Gotham City Sirens e, infine, da Birds of Prey vs. Gotham City Sirens. La Quinn, naturalmente, farà da collante per i due film. Naturalmente, spiega il sito, è un piano preliminare e soggetto a cambiamenti, soprattutto qualora il cinecomic in uscita il prossimo anno non si riveli un grosso successo al botteghino.

Mentre in Birds of Prey la Quinn farà squadra con personaggi come Black Canary e la Cacciatrice, in Gotham City Sirens, invece, la farà con personaggi come Poison Ivy e Catwoman. Secondo i report, invece, Batgirl apparirà in un sequel di Birds of Prey, dopo essere apparsa in un film tutto suo.