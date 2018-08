Rumor! Warner Bros vorrebbe ancora Lady Gaga in Birds of Prey

Recentemente alcuni rumor avevano riportato il rifiuto di Lady Gaga a partecipare al film DC tutto al femminile, Birds of Prey. Secondo dei nuovi report, però, la Warner Bros sarebbe ancora intenzionata a puntare sulla pop star per il ruolo della Cacciatrice o Black Canary.

Le voci in questione provengono da DanielRPK di SuperBroMovies, autore in passato di scoop relativi al mondo DC. Questi nuovi report, così come i precedenti, non sono stati ancora confermati ufficialmente, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le "pinze".

Lady Gaga in questo momento si trova al Festival di Venezia, dove proprio oggi viene proiettato A Star is Born, quarto remake del film uscito nel 1937 che vede la pop star e Bradley Cooper come protagonisti. La pellicola, esordio alla regia dello stesso Cooper, uscirà nelle sale italiane l'11 ottobre.

Il film sulle Birds of Prey è stato fortemente voluto da Margot Robbie, interprete di Harley Quinn in Suicide Squad, che tornerà nella pellicola e ne sarà anche produttrice. Nel cinecomic, la Quinn dovrà allearsi con un gruppo di personaggi molto forti dell'universo DC per combattere una minaccia comune e tra queste sono vociferate proprio la Cacciatrice e Black Canary. Il villain della storia dovrebbe essere Maschera Nera, qui al suo debutto cinematografico.

Sceneggiato da Cristina Hodson, le riprese del film dovrebbero iniziare a gennaio 2019. Warner Bros non ha ancora fissato una data di uscita.