Rumor! Venom apparirà solo una manciata di minuti nel suo film?

In queste settimane si rincorrono tanti rumor riguardanti il film stand-alone dedicato al personaggio di Venom , diretto dacon interprete. Oggi ne arriva un altro che potrebbe preoccupare gli appassionati dei fumetti della Marvel.

Stando al sito Manabyte (ma prendete questa voce di corridoio con le 'pinze'), Venom apparirà soltanto una manciata di minuti nel suo film stand-alone. Secondo il sito, nel trailer non appare mai Venom ma soltanto l'Eddie Brock di Tom Hardy perché, effettivamente, nel film finale sarà proprio cosi.

Manabyte afferma che il simbionte si manifesterà in altri modi nel corso della pellicola: tramite vene nere nelle braccia e nel collo di Brock o, addirittura, come scudo durante un inseguimento in auto. Il Venom che tutti i fan amano e aspettano dovrebbe apparire soltanto negli ultimi minuti del film, quando Brock riuscirà a tramutarsi completamente in Venom per affrontare lo scienziato interpretato da Riz Ahmed che, sul finale, sarà infettato anche lui con un simbionte alieno (non Carnage che, stando ad altri rumor, dovrebbe apparire soltanto in un potenziale sequel).

Insomma, notizie non proprio positive per i fan di Venom. Precisiamo che, per ora, questo è solo un rumor e niente di più, ma vi terremo aggiornati a riguardo.