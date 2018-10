Rumor! Un report svela quando sarà ambientato Avengers 4?

Quale sarà il titolo ufficiale di Avengers 4? Non lo sappiamo, ed entro fine anno i Marvel Studios ce lo faranno sicuramente sapere. Ma oggi ci concentriamo su un altro rumor.

Una nuova voce di corridoio (non confermata) svelerebbe quando sarebbe ambientato Avengers 4. Secondo le speculazioni dei fan qualche mese dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, invece, un nuovo report (ricordiamo: tutt'altro che confermato!) afferma che "il film inizierà qualche anno dopo Infinity War, non qualche mese dopo. Si parla di cinque anni dopo". Insomma, cinque anni dopo lo schiocco di dita di Thanos! Sarà confermato? Sarà smentito? Restiamo in attesa!

Per ora sappiamo poco o nulla su Avengers 4 se non che tornerà il Thanos di Josh Brolin. Tra gli eroi confermati, dal precedente episodio, sono sicuri Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Captain America (Chris Evans), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e War Machine (Don Cheadle). Tra le 'new entry', assenti in Infinity War, Ant-Man (Paul Rudd), Occhio di falco (Jeremy Renner) e Captain Marvel (Brie Larson), la quale debutterà sul grande schermo in un film tutto suo in uscita a marzo.

Avengers 4, invece, uscirà a maggio 2019. Un primo teaser, seguendo le tempistiche di marketing del precedente, dovrebbe debuttare entro la fine di novembre.