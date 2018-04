Rumor! Test screening negativi per il nuovo film di Halloween?

Il nuovo film dedicato ad Halloween - che vanta il coinvolgimento di John Carpenter e il cui trailer sarebbe persino in arrivo - promette di essere un ritorno alle origini e, soprattutto, fatto per i fan di lunga data del franchise.

Peccato che, a giudicare dalle prime voci di corridoio, la pellicola sarebbe 'tutt'altro' che fantastica. Almeno, è quello che riporta il sito HorrorFreakNews che cita una fonte che avrebbe visto il film in un test screening organizzato dallo studio. Nonostante i test screening sono prassi comune ad Hollywood, non possiamo confermare ufficialmente ciò che segue (dunque prendete con le pinze tutte le informazioni).

Secondo questa fonte del sito, il nuovo Halloween "non avrebbe tanti legami alle origini del franchise come promesso" e, soprattutto, sarebbe "troppo lungo [si parla di due ore, nb.], sviluppando personaggi che non vivono abbastanza per fregartene". La fonte afferma di aver apprezzato in generale il tentativo e spera che le riprese aggiuntive e la post-produzione possano aggiustare il tutto.

Nonostante questo, a quanto pare, il test screening sarebbe andato in maniera disastrosa: "è un film indirizzato agli amanti dell'horror moderno, che strizza l'occhio a pellicole come Sinister e Il Giorno del Giudizio, anziché alle pellicole originali di Halloween ed i suoi fan". La pellicola conterrebbe svariati omaggi a capitoli precedenti come il quarto episodio, il quinto ed il sesto, riprendendo momenti classici da questi episodi: "ma più che omaggi sembrano scopiazzature vere e proprie, copie carta-carbone". Insomma questa fonte afferma che per i fan "non sarà un prodotto soddisfacente, come promesso".

Vi terremo aggiornati.