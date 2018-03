Rumor! Svelato il ruolo (inaspettato) di Jessica Chastain in X-Men: Dark Phoenix?

Mentre si rincorrono voci di corridoio sul motivo della posticipazione di X-Men: Dark Phoenix al 14 febbraio 2019, un nuovo rumor svelerebbe il ruolo che ricoprirà l'attriceall'interno della pellicola.

ATTENZIONE! POTENZIALE SPOILER!

Come ormai saprete, in X-Men: Dark Phoenix verranno introdotti gli Skrulls. E, secondo i fan, Jessica Chastain potrebbe interpretare Veranke, la Regina degli Skrull; secondo altri, invece, l'attrice non sarà altro che Lilandra, Imperatrice della razza aliena Shi'Ar.

Jeff Sneider di The Tracking Board, invece, sembra smentire entrambe le ipotesi e afferma: la Chastain interpreterà Mr. Sinister. O meglio: Miss Sinister. Infatti il sito svela che l'attrice dovrebbe interpretare Claudine Renko, alias Miss Sinister, perfetto clone genetico del ben più noto Nathaniel Essex/Mr. Sinister con la capacità di mutare la propria forma.

"Il suo personaggio è molto più intelligente di noi" aveva spiegato Simon Kinberg in un'intervista "Quel che capisce è che può usare Jean Grey per manipolare questo mondo". Insomma, dalle dichiarazioni di Kinberg e della Chastain sembrerebbe proprio che questo rumor possa essere confermato.

Ovviamente la risposta non ci verrà data nei prossimi mesi, con l'uscita posticipata al 14 febbraio c'è solo da attendere!

James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence e Evan Peters guidano un cast di tutto rispetto che include, oltre alla Chastain, anche Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp.