Rumor! Svelato il ruolo di Idris Elba in The Suicide Squad?

Con la conferma di Joel Kinnaman nel cast, ancora non è chiaro se il prossimo The Suicide Squad sarà un reboot del franchise oppure un sequel diretto del film uscito nel 2016 ad opera di David Ayer.

Lo stesso James Gunn, regista e sceneggiatore della pellicola, è rimasto criptico sulla natura della pellicola che, a tutti gli effetti, sembra essere un ibrido tra sequel e soft-reboot più che altro. Infondo torneranno molti degli attori visti nell'originale: abbiamo citato già Joel Kinnaman ma ci saranno anche Viola Davis, Jai Courtney e, ovviamente, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Tra le new entry c'è Idris Elba che, in un primo momento, sembrava fosse stato ingaggiato per interpretare Deadshot e sostituire, in corsa, Will Smith. Non sembrerebbe più questo il caso e, a quanto pare, Elba interpreterà un personaggio nuovo. Chi? Secondo Forbes l'attore darà il volto ad un personaggio classico della Suicide Squad, ovvero Bronze Tiger. Naturalmente non possiamo ancora confermare ufficialmente questa voce di corridoio.

The Suicide Squad sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 6 agosto 2021.