Rumor! Svelato il nuovo proprietario della Avengers Tower in Spider-Man: Far From Home?

Dopo lo spot televisivo inedito, arriva in rete un nuovo potenziale rumor riguardante Spider-Man: Far From Home ed il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Con Avengers: Endgame si è chiuso un capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe e, sin da Spider-Man: Homecoming (dove Happy Hogan iniziava a fare un trasloco dalla Avengers Tower 'messa in vendita'), era chiaro che ci sarebbero stati dei cambiamenti sostanziali nel futuro. E parlando della Avengers Tower, ex-Stark Tower, sin dal 2017 molti fan hanno iniziato a speculare sul possibile (o possibili) nuovi proprietari dell'edificio.

La risposta potrebbe arrivare già in Spider-Man: Far From Home se le parole della scooper Grace Randolph saranno verificate come vere. Secondo la scooper, dopo un test screening avvenuto qualche giorno fa (e, sembrerebbe, confermato), sono iniziate a trapelare alcune informazioni interessanti e tra queste proprio il proprietario dell'edificio.

Stando a lei, dunque, nel film scopriremo che è stato proprio Norman Osborn a comprare la Avengers Tower. Su Twitter la Randolph, infatti, spiega "La Oscorp sta arrivando nel Marvel Cinematic Universe... praticamente, il prossimo mese". Se cosi fosse vero, dunque, i rumor che volevano l'avvento di Osborn nel MCU e un possibile film sui Dark Avengers non sembrano più tanto campati in aria...

Vi terremo aggiornati per qualsiasi conferma o smentita.