Rumor! Svelato il cameo a sorpresa che vedremo in Deadpool 2?

Come ormai saprete, Deadpool 2 arriverà nei cinema italiani il prossimo 15 maggio e, al momento, conosciamo ancora poco o niente sul film... ma oggi potrebbe esser trapelato un'importante informazione su un cameo a sorpresa.

ATTENZIONE! SPOILER!

Secondo un report di qualche mese fa, in alcune riprese aggiuntive sarebbe stato filmato un cameo a sorpresa che avrebbe lasciato a bocca aperta i fan. Nonostante ciò, nelle settimane successive, quel 'report' non è mai stato confermato né smentito, lasciando un alone di mistero intorno al tutto.

Ora il sito MCUCosmic - ma chiariamo: non è confermato! - avrebbe svelato quale cameo a sorpresa si nasconderà in Deadpool 2.

Come molti fan hanno notato, nella X-Force di Deadpool nella pellicola vedremo anche un membro 'invisibile' che, secondo i report, dovrebbe trattarsi di The Vanisher. Il personaggio sarà totalmente invisibile per tutta la durata della pellicola ma in una sequenza post-titoli scopriremo la sua 'identità': si tratterebbe di Brad Pitt! Infatti, stando al sito, sarà Pitt a dare il volto al personaggio nel film.

Sarà cosi? Il report sarà confermato o smentito?

Non resta che attendere l'uscita di Deadpool 2 nelle sale italiane attesa per il prossimo 15 maggio. La regia di questo sequel è affidata a David Leitch.