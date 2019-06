Rumor! Svelati i titoli che andranno a comporre la Fase Quattro del MCU?

Dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home, di cui vi abbiamo mostrato un final trailer in versione leaked giorni fa, il Marvel Cinematic Universe è una grossa incognita.

Ad oggi non sappiamo i titoli che andranno a comporre l'intero Universo Cinematografico Marvel dei Marvel Studios, anche se sembra che Kevin Feige, presidente dello studio, li svelerà entro la fine di quest'estate, con il San Diego Comic-Con di luglio come una possibilità più che certa.

Ora un nuovo rumor - vi consigliamo di prenderlo, però, con le pinze - avrebbe svelato in parte il piano dello studio. C'è da dire che, secondo il report, i titoli potrebbero variare e qualcuno potrebbe arrivare prima di altri ma, ad oggi, sembrerebbe questo lo scenario possibile.

Oltre al film stand-alone dedicato alla Vedova Nera, le cui riprese sono in corso e vi abbiamo mostrato già delle foto dal set, e a quello sugli Eterni, i titoli successivi (in ordine) sarebbero: Black Panther 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Guardiani della Galassia vol.3, Nova, Thor 4, Ant-Man 3, Captain Marvel 2, New Avengers, Young Avengers e Dark Avengers.

A questi bisognerà aggiungere, ovviamente, il potenziale sequel di Spider-Man: Far From Home, che avrà una data fissata dalla Sony Pictures, e dei possibili film su Deadpool, X-Men e Fantastici Quattro che, sebbene Feige abbia affermato non arriveranno nei prossimi 2-3 anni, potrebbero comunque debuttare nel corso dei prossimi dieci anni del Marvel Cinematic Universe.