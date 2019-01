Rumor! Svelati i membri dei New Avengers cinematografici?

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato un rumor che indicava i New Avengers e gli Young Avengers come delle possibilità future per il Marvel Cinematic Universe.

Ora il sito We Got This Covered rilancia il medesimo rumor, facendo chiarezza. Ovviamente, precisiamo, che anche questa è una voce di corridoio tutt'altro che confermata al momento.

Stando a quanto svelato dal sito i Marvel Studios starebbero effettivamente lavorando su un film dedicato ai New Avengers ma - e qui si chiarisce il tutto - avrebbe per protagonisti gli Young Avengers dei fumetti. Dunque non due film separati, quanto uno unico con gli stessi personaggi.

A quanto afferma il sito web, la nuova generazione di supereroi che invaderanno il Marvel Cinematic Universe sarà formata dalla versione di Kate Bishop di Occhio di falco, Hulkling, Iron Lad, Patriot, Wiccan, Stature e Visione (non la versione interpretata da Paul Bettany). Effettivamente, stando ai rumor di qualche mese fa, Emma Fuhrmann sarebbe nel cast di Avengers: Endgame in una versione più "adolescenziale" di Cassie Lang a.k.a. Stature mentre Katherine Langford è rumoreggiata per la parte della Bishop. Inoltre, precisiamo, che per il sito la Visione 2.0 sostituirà il personaggio di Speed dei fumetti.

Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli o novità a riguardo.