Rumor! Svelate le sorprendenti scene post-titoli di coda di Spider-Man: Far From Home?

Mentre la Sony Pictures continua la promozione di Spider-Man: Far From Home, un nuovo rumor che circola in rete in queste ore avrebbe svelato le scene post-titoli di coda che vedremo nel nuovo film dei Marvel Studios.

Ricordiamo che, più di qualche giorno fa, erano circolate delle potenziali scene post-titoli del film ma, a quanto pare, sarebbero false. Secondo dei nuovi rumor apparsi sul web, infatti, non ci sarebbero né Norman Osborn ma nemmeno un indizio sui Sinistri Sei, nemmeno Captain Marvel apparirebbe alla fine di tutti i titoli di coda.

Stando a quanto svelato in queste ore, le scene (due) sarebbero totalmente differenti e piuttosto sorprendenti per i fan di lunga data dei film ispirati ai fumetti della Marvel. Chiaramente, seppur non possiamo confermare la veridicità di ciò che segue, vi consigliamo di non proseguire la lettura per i potenziali spoiler che seguiranno: siete avvertiti!

Stando a queste voci di corridoio, la prima scena avrebbe a che fare con la battaglia finale della pellicola. Mysterio, naturalmente, viene rivelato come vero villain e ha una battaglia colossale con l'Uomo Ragno. Mysterio, però, manomette dei filmati di quella battaglia per far sembrare che lui sia l'eroe e Spider-Man la minaccia.

Nella prima scena dei titoli di coda, dunque, vediamo il mondo visionare quel filmato "amatoriale" (ma manomesso) e domandarsi se non sia Spider-Man la vera minaccia. A parlarne c'è anche J.J.Jameson... interpretato da J.K. Simmons! Infatti, sembra che l'attore tornerà a vestire gli iconici panni di Jameson anche in questo film. Se questo aprirà la strada a multi-versi o quant'altro, non è chiaro. Ricordiamo che l'attore aveva dato il volto a Jameson nella prima trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi.

L'ultima scena, posta alla fine, invece, sembra rivelerebbe che Nick Fury e Maria Hill sono degli... Skrulls! Infatti i veri Fury e Hill sarebbero in vacanza... ma non è chiaro la dinamica di tutto ciò, almeno non al momento.

Cosa ne pensate?