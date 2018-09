RUMOR! Svelate le scene post-titoli di coda di Venom?

L'uscita di Venom è alle porte (approderà questo giovedì in Italia), eppure il sito MCUCosmic sembra aver svelato (ma non è confermato) le due sequenze post-titoli di coda che vedremo nel cinefumetto della Sony Pictures.

ATTENZIONE! SPOILER!

Precisiamo, nuovamente: quello che segue non è confermato ufficialmente. Dunque prendete quanto state per leggere 'con le pinze'. MCUCosmic, però, giura di conoscere il contenuto delle due sequenze che vedremo alla fine del film di Ruben Fleischer.

La prima scena, posta a metà dei titoli di coda, seguirà il nostro Eddie Brock (Tom Hardy) che, nonostante sia ormai Venom, continua la sua carriera da giornalista. In questa sequenza Brock si reca al carcere di San Quintino dove dovrà intervistare in esclusiva Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson. A quanto pare, nella scena, Harrelson indossa una parrucca color carota e, per il sito, somiglia molto al Pennywise di It senza il pesante make-up da clown. Nella sequenza Kasady chiede a Brock se vuole sentirlo parlare delle sue gesta da serial killer oppure vuole sentire qualcosa riguardo... Carnage.

La seconda scena si apre con una scritta "Nel frattempo, in un altro Spider-Verse..." e dovrebbe mostrare uno special sneak peek a Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film d'animazione della Sony in arrivo a Natale.