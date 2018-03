Rumor! Svelata l'intera trama del film dedicato a Venom?

Fermi tutti! Dopo il rumor che voleva Venom apparire solo una manciata di minuti nel suo film stand-alone, arriva in rete la potenziale intera trama del film. Precisiamo che è tutt'altro che confermata, ma ve la riportiamo comunque in attesa di conferme o smentite.

ATTENZIONE! POTENZIALI SPOILER!

A quanto pare, nel film, Eddie Brock è in prigione e viene rilasciato prima del tempo per buona condotta. Non è chiaro se fosse già un giornalista o meno, ma questo è già il primo cambiamento rispetto al fumetto.

Come è chiaro Eddie avrà una ex moglie ma anche una figlia la quale non riconoscerà suo padre quando lo incontrerà di nuovo. Chiaramente, il governo finirà per usarle per ottenere Eddie e lui finirà per salvarle.

Eddie è sconsolato perché sua figlia non lo riconosce e scappa in una foresta, dove si addormenta. Intanto qualcosa di alieno si schianta al suolo e un simbionte si lega a lui. Il governo arriva, mette in quarantena la zona. Un secondo simbionte si attacca ad uno scienziato morto (leggete più sotto...), un terzo viene catturato. Eddie fugge per la foresta ma viene anche lui catturato. Lo scienziato inizia a fare esperimenti su di Eddie Brock e questo si scatena uccidendo alcuni membri dello staff. Eddie fugge disperatamente per le strade di San Francisco.

Nel film, come spiegato nei rumor, il simbionte si manifesta soltanto come vene nere nel braccio e nel collo. Eddie va dalla sua famiglia ma trova il governo ad aspettarlo. Fugge via, ma capisce che il governo ha rapito la sua famiglia ed è costretto a tornare per salvarla. Quando arriva alla struttura, il terzo simbionte si attacca allo scienziato principale e Eddie finalmente si trasforma in Venom. C'è una furiosa battaglia dove Eddie ne esce vincitore e salva la sua famiglia.

In una scena post-titoli scopriamo che lo scienziato morto di prima non lo è e si è unito al secondo simbionte. Beh, Venom dovrà pur combattere qualcuno in un sequel!