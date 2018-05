RUMOR sulla possibile trama del film spinoff di Star Wars su Obi-Wan Kenobi!

Ormai da tempo si sente parlare della possibilità di vedere un film sul cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi, maestro di Luke Skywalker e, prima ancora, di suo padre Anakin. Ora sono usciti dei dettagli sulla trama che, presumibilmente, non sono altro che rumor, ma che vi riportiamo comunque, essendo approdati online.

Prendiamoli con la dovuta cautela, quindi. Dunque... Secondo un report di TMZ, il film dovrebbe intitolarsi Obi-Wan: A Star Wars Story (vabbè, abbastanza ovvio e, se fosse vero, ci potremmo stare tranquillamente, visti i titoli dei due spinoff precedenti a questo, Rogue One prima, e Solo poi); Stephen Daldry dovrebbe essere il regista, e sono anche usciti dettagli sul plot:

"Obi-Wan si trova su Tatooine, in esilio ma, segretamente controlla un ragazzo, il giovane Luke Skywalker, che egli stesso ha consegnato a suo zio, Owen. Le tensioni tra la loro tribù e quella del Popolo di Sabbia - comandato da un rude capo - alla fine porta Luke fuori dall'ombra."

Se questo fosse vero, temporalmente il film si piazzerebbe, orientativamente, più verso La Vendetta dei Sith, che non verso Una nuova Speranza, naturalmente. Non solo questo avrebbe senso per riportare Ewan McGregor nei panni del Cavaliere Jedi (essendo invecchiato di una quindicina d'anni dall'ultima volta che lo abbiamo visto), ma darebbe un senso anche al fatto che la storia, essendo ambientata durante l'infanzia di Luke, è più vicina al momento durante il quale l'ordine dei Jedi è caduto, che non alla storia narrata in Una Nuova Speranza.

Che ne dite? Plausibile? Se usciranno nuove notizie ve lo faremo sapere!