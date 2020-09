Rumor: Star Trek, Paramount ha detto addio al franchise cinematografico?

A quanto pare, sembra che non rivedremo un film del franchise di Star Trek al cinema ancora per un po' di tempo, in quanto stando a un recente rumor trapelato in rete, la Paramount abbia tutta l'intenzione di non procedere al momento con il brand, che negli ultimi anni grazie a J.J. Abrams sembrava magicamente risorto.

Dall'uscita di Star Trek Beyond nel 2016, la Paramount Pictures ha faticato parecchio a mandare in cantiere un quarto film del franchise o semplicemente nel decidere come proseguire con il brand in suo possesso al cinema, mentre dal punto di vista del piccolo schermo le cose sembrano procedere a gonfie vele grazie a prodotti riusciti come Star Trek Discovery e Picard. I progetti per dei nuovi film, invece, sono in una fase prolungata di stallo.

A questo punto sono stati menzionati più volte tre diversi progetti cinematografici: il primo è la continuazione della trilogia prodotta (e in parte diretta) da J.J. Abrams, con protagonisti Chris Pine e Zachary Quinto; il secondo è il misterioso progetto scritto da Quentin Tarantino, di cui non si è più saputo nulla e stava per essere sviluppato separatamente dal resto; più recentemente c'è stato il progetto di Noah Hawley, autore di Fargo e Legion, salvo poi rivelare che il tutto è stato messo in pausa.

Secondo quanto riportato recentemente dal sito GiantFreakinRobot, che ha un passato nel riportare scoop riguardanti il mondo di Star Trek, tutti questi progetti sono stati messi da parte. La fonte, infatti, riporta che la Paramount avrebbe l'intenzione di dedicarsi esclusivamente ai progetti sul piccolo schermo per quanto riguarda Star Trek e che lo studio "non avrebbe più intenzione di investire in film di Star Trek per il cinema".

Vi ricordiamo che il reboot di Star Trek è iniziato nel 2009 e proseguito con Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond. I film, tutti guidati da Chris Pine, hanno incassato un miliardo di dollari a livello globale.