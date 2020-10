Rumor: la Sony vuole ingranare con nuovi crossover targati Marvel Cinematic Universe

Se si deve credere ad una nuova voce trapelata da The Direct, la Sony Pictures sarebbe ansiosa di lanciare il suo Sony Pictures' Universe of Marvel Characters, e per farlo vuole l'aiuto del Marvel Cinematic Universe.

Il sito afferma infatti che Sony Pictures è entusiasta del successo ottenuto da Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, e vorrebbe espandere la partership con Disney anche ad altri personaggi. Ad esempio, Venom, Carnage ed altri simbionti dovrebbero apparire nei film dei Marvel Studios, non solo relativi a Spider-Man ma anche per ulteriori crossover.

Inoltre lo stesso rumor afferma che Sony in passato sperava di utilizzare Captain America per preparare il terreno ad un progetto di qualche tipo relativo ai Sinister Six, ma adesso invece di abbandonare totalmente l'idea avrebbe semplicemente preso in considerazione Sam Wilson, ovvero l'erede di Steve Rogers dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Tuttavia resta da capire il parere di Kevin Feige su queste operazioni, e quanto importante sarà il futuro dello Spider-Man di Tom Holland nel proseguo del franchise del Marvel Cinematic Universe. Per il momento non possiamo né confermare né smentire queste voci, quindi non resta che attendere.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo dell'annuncio della serie tv con Nick Fury che arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+. Inoltre, guardate John Krasinski nei panni di Mr. Fantastic.