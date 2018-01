RUMOR! Solo: A Star Wars Story, il primo trailer potrebbe finalmente arrivare mercoledì

Mancano soltanto quattro mesi all'uscita nelle sale di, ma fino ad ora non c'è stata alcuna traccia di un possibile trailer. Ebbene, stando a quanto riportato in data odierna, i fan potranno dare la prima occhiata al film nella giornata di

Ad annunciarlo è stata la pagina Twitter Star Wars Junk, secondo cui il trailer verrà pubblicato nella giornata di mercoledì 24 gennaio, a pochi giorni di distanza dall'uscita nelle sale di Maze Runner - La Rivelazione. Non è la prima volta che si parla della pubblicazione del trailer prevista per questo mese, ed infatti in molti si aspettavano di vederlo nella puntata di Good Morning America, nota trasmissione statunitense della ABC, ma così non è stato. Non ci resta che attendere la prossima settimana, dunque, per scoprire se questo rumor diventerà reltà.

Sono in molti ad essere titubanti sulla riuscita di questo spin-off incentrato sulla figura dell'iconico contrabbandiere intergalattico, ma le prime reazioni di chi ha potuto vedere delle scene in anteprima sono state altamente positive.

Questa la sinossi ufficiale del film:“In una serie di audaci avventure all’interno dei pericolosi e bui bassifondi criminali, Han Solo incontra il suo imponente futuro copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian in un viaggio che segnerà il percorso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars”.

Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma questi ultimi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

Nel cast artistico figurano Emilia Clarke (Qi'Ra), Alden Ehrenreich (Han Solo), Paul Bettany, Joonas Suotamo (Chewbecca), Warwick Davis, Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Tobias Beckett) e Phoebe Waller-Bridge. L'uscita nelle sale italiane di Solo: A Star Wars Story è fissata per il 23 maggio 2018.